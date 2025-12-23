Slušaj vest

Košarkaši Golden Stejta savladali su prethodne noći Orlando rezulatom 120:97, a senku na ubedljiv trijumf Voriorsa bacila je svađa trenera Stiva Kera i zvezde tima Drejmonda Grina.

Do izuzetno žustre rasprave na klupi došlo je tokom jednog tajm-auta u trećoj deonici.

Vikali su jedan na drugog, a onda je iskusni Grin demonstrativno otišao u svlačionicu.

Po završetku meča trener Voriorsa Stiv Ker otkrio je da je njegov odlazak bio samoinicijativan.

"Očigledno, ušli smo u raspravu. On je doneo odluku da ode u svlačionicu kako bi se smirio. To je sve što ću reći o tome. Sve ostaje privatno", rekao je Ker.

Oglasio se i Drejmond Grin.

"Sve je u redu. Strasti su se uzburkale i pomislio sam da je najbolje da sam sebe sklonim odatle. Košarka je emotivna igra, ljudi ponekad izgube kontrolu nad emocijama. Dešava se. Tako je kako je", kaže temperamentni Amerikanac.

Pogledajte svađu Kera i Grina:

