Univerzitet Ilinois deklasirao je Mizuri rezultatom 91:48 i tako stigao do devetog trijumfa u sezoni (9-3).

Jedan od najzaslužnijih za pobedu bio je Andrej Stojaković, sin našeg proslavljenog reprezentativca Predraga Peđe Stojakovića.

Za 26 minuta igre talentovani košarkaš zabeležio je 16 poena (5/8 iz igre, 2/4 za tri), tri skoka, dve asistencije i jednu blokadu.

Ni neugodna povreda, koju je doživeo u prvom poluvremenu, nije ga sprečila da ponovo zablista na terenu. Naime, u prvom delu meča Andrej je osetio oštar bol u nozi, pa je šepajući izašao sa terena i otišao u svlačionicu. Delovalo je u prvi mah da ga više nećemo gledati na parketu. Međutim, mladi as se vratio na teren i ostavio odličan utisak.

Izveo je nekoliko sjajnih poteza od kojih se posebno izdvojilo jedno atraktivno zakucavanje.

Efikasniji od Andreja na ovom meču bio je samo Kiton Vegler sa 22 poena. Tomislav Ivšić ubacio je 14, dok je mladi Crnogorac David Mirković zabeležio devet poena.

Bivši plejmejker Mege Mihajlo Petrović na terenu je proveo samo dva minuta.

