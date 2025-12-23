Slušaj vest

Prethodna dva meseca mladi srpski košarkaš Nikola Topić prošao je kroz pravi pakao. Dijagnostifikovan mu je rak testisa krajem oktobra i od tada je krenula njegova žestoka borba protiv opake bolesti.

Međutim, na samom kraju ove godine, mladi srpski as se vratio na parket, a snimci iz SAD su oduševili celu Srbiju.

Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ne samo da se oseća dobro, već je ponovo deo svakodnevice u Oklahomi. UTopić u poslednje vreme redovno dolazi u trening centar, a viđen je i nedavno kako se zagreva sa ekipom pred duel protiv LA Klipersa.

Ništa drugačije nije bilo ni uoči meča sa Memfisom, Topić je odradio standardno zagrevanje sa pomoćnim trenerima i saigračima, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Nikola Topić povreda Izvor: Kurir/Petar Aleksić