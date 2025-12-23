Sve ide po planu...
KOLIKO JE OVO LEPO VIDETI... NIKOLA TOPIĆ OPET TRENIRA SA EKIPOM! Pojavio se snimak sa zagrevanja koji je oduševio planetu! VIDEO
Prethodna dva meseca mladi srpski košarkaš Nikola Topić prošao je kroz pravi pakao. Dijagnostifikovan mu je rak testisa krajem oktobra i od tada je krenula njegova žestoka borba protiv opake bolesti.
Međutim, na samom kraju ove godine, mladi srpski as se vratio na parket, a snimci iz SAD su oduševili celu Srbiju.
Ne samo da se oseća dobro, već je ponovo deo svakodnevice u Oklahomi. UTopić u poslednje vreme redovno dolazi u trening centar, a viđen je i nedavno kako se zagreva sa ekipom pred duel protiv LA Klipersa.
Ništa drugačije nije bilo ni uoči meča sa Memfisom, Topić je odradio standardno zagrevanje sa pomoćnim trenerima i saigračima, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
