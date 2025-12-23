Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije Dušan Alimpijević je u intervjuu za "Eurohoops" pričao o brojnim temama, a dotakao se i vesti koja je nedavno zatresla košarkaške krugove širom Evrope.

Odlazak Željka Obradovića iz Partizana...

Podsećanja radi, Željko je krajem novembra podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba. Nakon što je rukovodstvo kluba tu odluku prihvatilo, usledio je buran period promena i započet proces njegovog povratka na klupu.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Organizovan je i doček na aerodromu „Nikola Tesla“, kao i okupljanje ispred Beogradske arene, gde je zvanično potvrđeno da Obradović više neće predvoditi Parni valjak.

- Verujem da je ovo samo takva sezona. Mesina i Željko su u kratkom periodu napustili svoje klubove. Mislim da se ovde više radi o drugim stvarima nego o košarci. Ljudi su osvojili toliko trofeja i Evroliga i ne možemo reći ništa drugo. Željko je jedan od najboljih, a jedan od razloga zašto je jedan od najboljih je taj što se uvek prilagođava novim tendencijama u košarci. Verujem da će se vratiti - rekao je selektor Orlova za Eurohoops.

