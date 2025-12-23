Slušaj vest

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić neće biti u sastavu za predstojeći duel protiv Finiksa u NBA ligi zbog povrede, objavio je ESPN.

Slovenački as se povredio pre dva dana tokom utakmice sa LA Klipersima, koju su Lejkersi izgubili rezultatom 103:88. Kako podsećaju američki mediji, Dončić je povredu zadobio nakon jednog duela sa Bogdanom Bogdanovićem, košarkašem Klipersa.

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić protiv Jute Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Susret između Finiksa i Lejkersa na programu je u sredu, sa početkom u 3.00 časa po srednjoevropskom vremenu.

Ipak, prema navodima iz SAD, postoji optimizam da bi Dončić mogao da se vrati na parket već 26. decembra, kada Lejkersi u Los Anđelesu dočekuju Hjuston.