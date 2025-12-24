Slušaj vest

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 11. kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Vašington je u pobedi Partizana protiv Krke (99:92) zabeležio 48 poena, tri asistencije i dva skoka. On je na terenu proveo nešto manje od 26 minuta, a imao je indeks korisnosti 46.

Sjajni bek je iz igre šutirao 16/28 i promašio je po četiri šuta za dva i tri poena, dok je sa linije za slobodna bacanja imao 6 od 9.

On je sada rekorder ABA lige po broju postignutih poena na jednoj utakmici i srušio je rekord Derona "Fetsa" Rasela koji je imao 47 poena.

Košarkaši Partizana se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa osam pobeda i jednim porazom.

