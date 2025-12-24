Dvejn Vašington poneo prestižno priznanje.
MAŠINA! Dvejn Vašington MVP!
Košarkaš Partizana Dvejn Vašington proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 11. kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.
Vašington je u pobedi Partizana protiv Krke (99:92) zabeležio 48 poena, tri asistencije i dva skoka. On je na terenu proveo nešto manje od 26 minuta, a imao je indeks korisnosti 46.
Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Sjajni bek je iz igre šutirao 16/28 i promašio je po četiri šuta za dva i tri poena, dok je sa linije za slobodna bacanja imao 6 od 9.
On je sada rekorder ABA lige po broju postignutih poena na jednoj utakmici i srušio je rekord Derona "Fetsa" Rasela koji je imao 47 poena.
Košarkaši Partizana se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa osam pobeda i jednim porazom.
