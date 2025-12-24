Slušaj vest

Posle izuzetno dramatične završnice meča Denver je na gostovanju poražen od ekipe Dalasa rezultatom 131:130.

Tragičar utakmice bio je američki košarkaš Pejton Votson, koji je u poslednjoj sekundi utakmice promašio otvorenu trojku sa pobedu.

1/6 Vidi galeriju Dalas - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ron Jenkins / Getty images / Profimedia

Na četiri sekunde pre kraja lopta je došla do Nikole Jokića, koji je krenuo ka košu, međutim, oko njega našla su se čak trojica igrača Dalasa. U deliću sekunde Somborac je ugledao u ćošku potpuno samog Pejtona Votsona i umesto da uputi težak šut preko igrača, podelio je savršen pas. Votson se namestio, ispalio trojku, ali lopta je izašla iz obruča.

Snimak poslednjeg napada Nagetsa izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Mnogi smatraju da je Nikola doneo pogrešnu odluku, kada je loptu dodao Votsonu. Uvereni su da bi ishod bio drugačiji da je sam završio ovaj napad. Iako je bio okružen trojicom igrača, uspeo je da izgradi dovoljno dobru poziciju da uputi šut ka košu, ali ipak se odlučio da asistira.

Šta vi mislite? Pište nam u komentarima!

Kurir sport