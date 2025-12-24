PROMAŠIO OTVORENU TROJKU ZA POBEDU POSLE JOKIĆEVOG SAVRŠENOG DODAVANJA! Pogledajte kako je Somborac reagovao kada je lopta izašla iz obruča! (VIDEO)
Posle izuzetno dramatične završnice Denver je doživeo poraz na gostovanju u Dalasu - 131:130.
Tragičar meča bio je američki košarkaš Pejton Votson, koji je u poslednjoj sekundi promašio otvorenu trojku za pobedu.
Nikola Jokić podelio je savršen pas Votsonu, koji je bio potpuno sam u ćošku, ali lopta je nakon šuta mladog asa Denvera izašla iz obruča.
Votson se potpuno slomio nakon promašaja - sedeo je na parketu dok su ga saigrači tešili, a zanimljiva je bila i reakcija Nikole Jokića.
Kada je lopta izašla iz koša, Somborac je na trenutak spustio glavu i savio se do poda, ali nije dugo očajavao. Nakon par sekundi sportski se pozdravio sa protivničkim igračima i čestitao im na zasluženoj pobedi.
Najveću pažnju privukao je njegov srdačan pozdrav sa iskusnim Entonijem Dejvisom.
Podsetimo, Nikola je meč završio sa 29 poena, sedam skokova i 14 asistencija.