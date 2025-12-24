Slušaj vest

Posle izuzetno dramatične završnice Denver je doživeo poraz na gostovanju u Dalasu - 131:130.

Tragičar meča bio je američki košarkaš Pejton Votson, koji je u poslednjoj sekundi promašio otvorenu trojku za pobedu.

Nikola Jokić podelio je savršen pas Votsonu, koji je bio potpuno sam u ćošku, ali lopta je nakon šuta mladog asa Denvera izašla iz obruča.

Votson se potpuno slomio nakon promašaja - sedeo je na parketu dok su ga saigrači tešili, a zanimljiva je bila i reakcija Nikole Jokića.

Kada je lopta izašla iz koša, Somborac je na trenutak spustio glavu i savio se do poda, ali nije dugo očajavao. Nakon par sekundi sportski se pozdravio sa protivničkim igračima i čestitao im na zasluženoj pobedi.

Najveću pažnju privukao je njegov srdačan pozdrav sa iskusnim Entonijem Dejvisom.