Denver je prethodne noći posle dramatične završnice poražen na gostovanju od ekipe Dalasa rezulatom 131:130.

Imali su Nagetsi napad za pobedu, ali je Pejton Votson nakon sjajnog dodavanja Nikole Jokića promašio otvorenu trojku uz zvuk sirene.

Na četiri sekunde pre kraja lopta je došla do Nikole Jokića, koji je krenuo ka košu, međutim, oko njega našla su se čak trojica igrača Dalasa. U deliću sekunde Somborac je ugledao u ćošku potpuno samog Pejtona Votsona i umesto da uputi težak šut preko igrača, podelio je savršen pas. Votson se namestio, ispalio trojku, ali lopta je izašla iz obruča.

Mnogi smatraju da je Nikola sam mogao da završi ovaj napad, da je pogrešio što je dodao loptu Votsonu, ali Somborac se ne kaje zbog svoje odluke. Kaže da bi ponovo sve isto uradio.

"Džamal je odigrao pik-en-rol, preuzeli su, video sam da je Votson bio u ćošku i mislim da je to bio dobar šut, samo nije prošao kroz obruč. Mislim da je to bila dobra akcija i ponovo bih to uradio", poručio je Jokić nakon meča.

