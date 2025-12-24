Nagetsi doživeli neuspeh u Dalasu.
NBA
Jokić blistao, ali uzalud - Votson promašio šut za pobedu! Pogledajte fotografije sa utakmice Dalas - Denver! (GALERIJA)
Slušaj vest
Košarkaši Denvera poraženi su prošle noći na gostovanju od ekipe Dalasa sa 131:130.
Ni sjajna partija Nikole Jokića nije pomogla ekipi iz Kolorada da zabeleži trijumf na ovom meču. Nikola je utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom, zabeležio je 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova.
Pogledajte fotografije najboljeg srpskog košarkaša sa ove utakmice:
Dalas - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ron Jenkins / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Kurir sport
Reaguj
Komentariši