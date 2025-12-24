Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su prošle noći na gostovanju od ekipe Dalasa sa 131:130.

Ni sjajna partija Nikole Jokića nije pomogla ekipi iz Kolorada da zabeleži trijumf na ovom meču. Nikola je utakmicu završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom, zabeležio je 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova.

Pogledajte fotografije najboljeg srpskog košarkaša sa ove utakmice:

Dalas - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ron Jenkins / Getty images / Profimedia

 Kurir sport

Nikola Jokić majica Izvor: X/Denver Nuggets @nuggets