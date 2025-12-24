Za 20-ak minuta igre kapiten naše reprezentacije upisao je samo tri poena.
SLABA PARTIJA BOGDANA BOGDANOVIĆA! Srbin se ispromašivao, ali Klipersi su uspeli da prirede veliko iznenađenje! Fantastični Kavaj Lenard brojao do 41! (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles Klipersa priredili su veliko iznenađenje prethodne noći, pošto su na svom terenu ubedljivo savladali favorizovane Hjuston Roketse - 128:108.
Apsolutni junak trijumfa bio je iskusni Kavaj Lenard, koji je odigrao najefikasniji meč u poslednje dve godine. Proslavljeni NBA as zabeležio je 41 poen uz šut iz igre 16/23, a ubacio je i četiri trojke iz pet pokušaja.
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije se proslavio na ovom meču. Za 19 minuta zabeležio je samo tri poena uz očajnih 1/6 iz igre (1/3 za tri, 0/3 za dva poena).
U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Kevin Durent sa 22 poena, dok je Alperen Šengun zabeležio 19 poena uz 11 skokova.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
