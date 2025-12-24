Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa priredili su veliko iznenađenje prethodne noći, pošto su na svom terenu ubedljivo savladali favorizovane Hjuston Roketse - 128:108.

Apsolutni junak trijumfa bio je iskusni Kavaj Lenard, koji je odigrao najefikasniji meč u poslednje dve godine. Proslavljeni NBA as zabeležio je 41 poen uz šut iz igre 16/23, a ubacio je i četiri trojke iz pet pokušaja.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije se proslavio na ovom meču. Za 19 minuta zabeležio je samo tri poena uz očajnih 1/6 iz igre (1/3 za tri, 0/3 za dva poena).

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Kevin Durent sa 22 poena, dok je Alperen Šengun zabeležio 19 poena uz 11 skokova.

