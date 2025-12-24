Slušaj vest

Košarkaši San Antonio Sparsa deklasirali su prethodne noći aktuelnog šampiona i lidera na tabeli, ekipu Oklahome, rezultatom 130:110.

Pre samo četiri dana Sparsi su u polufinalu NBA kupa slavili protiv Tandera posle neizvesne završnice (111:109), a sada su Šeju i ekipi naneli najubedljiviji poraz u sezoni.

Najzaslužniji za trijumf bili su Keldon Džonson sa 25, Stefon Kestl sa 24 i Harison Barns sa 20 postignutih poena. Devin Vasel upisao je 17, a najbolji igrač tima Viktor Vembanjama utakmicu je završio sa svega 12 poena.

Ni sjajna partija Šeja Gildžesa-Aleksandera nije pomogla Tanderima da izbegnu poraz na ovom meču. Kanađanin je bio najefikasniji u svom timu sa 33 poena uz šut iz igre 14/22.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

