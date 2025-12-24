Slušaj vest

Košarkaši San Antonio Sparsa deklasirali su prethodne noći aktuelnog šampiona i lidera na tabeli, ekipu Oklahome, rezultatom 130:110.

Pre samo četiri dana Sparsi su u polufinalu NBA kupa slavili protiv Tandera posle neizvesne završnice (111:109), a sada su Šeju i ekipi naneli najubedljiviji poraz u sezoni.

Najzaslužniji za trijumf bili su Keldon Džonson sa 25, Stefon Kestl sa 24 i Harison Barns sa 20 postignutih poena. Devin Vasel upisao je 17, a najbolji igrač tima Viktor Vembanjama utakmicu je završio sa svega 12 poena.

Ni sjajna partija Šeja Gildžesa-Aleksandera nije pomogla Tanderima da izbegnu poraz na ovom meču. Kanađanin je bio najefikasniji u svom timu sa 33 poena uz šut iz igre 14/22.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaSLABA PARTIJA BOGDANA BOGDANOVIĆA! Srbin se ispromašivao, ali Klipersi su uspeli da prirede veliko iznenađenje! Fantastični Kavaj Lenard brojao do 41! (VIDEO)
Bogdan Bogdanović
KošarkaPROMAŠIO OTVORENU TROJKU ZA POBEDU POSLE JOKIĆEVOG SAVRŠENOG DODAVANJA! Pogledajte kako je Somborac reagovao kada je lopta izašla iz obruča! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaDA LI JE JOKIĆ DONEO POGREŠNU ODLUKU?! Usijale se mreže - svi komentarišu poslednji napad Nagetsa! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaDENVER PROMAŠIO ŠUT ZA POBEDU! Jokić blistao, ali uzalud - Nagetsi pali posle drame! Srbin poslužio saigrača kao na tacni - lopta izašla iz obruča! (VIDEO)
Nikola Jokić

Saša Obradović i Džordan Nvora Izvor: Euroleague