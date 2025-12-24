Slušaj vest

Nagetsi su izgubili poenom razlike, uz promašeni šut za pobedu.

Mnogi navijači smatraju da je Nikola Jokić imao dobru poziciju da sam završi akciju svog tima, ali on je odlučio da pošalje loptu u ugao Pejtonu Votsonu koji je bio potpuno sam.

Votson je promašio šut za tri poena, a jedno od pitanja novinara nakon meča se odnosilo upravo na tu akciju.

- Mislim da su četiri igrača branila taj jako težak šut. Mislim da su naša dva najbolja igrača odigrala na pravi način. Prvo je Džamal (Marej) dodao Nikoli, a Nikola je dodao svom saigraču. Izgledalo je kao da pet igrača brani dvojicu. Tako da, možete da pretpostavite da želite da lopta završi kod Tima u rukama, jer je pogodio sedam trojki, ali nije uvek moguće postaviti igrača tačno levo ili desno - rekao je Adelman i nastavio sa objašnjavanjem:

- Pejton pogađa preko 50 odsto iz ćoška ove sezone, tako da se ne može reći da on nije pretnja. Žao mi je, imao je problema sa faulovima na meču, dobro se borio sa Dejvisom na samom kraju, mislio sam da ulazi šut na kraju. Razočaravajuć poraz, ali stavljamo to iza sebe, ali počeli smo letargično, samo smo ubacivali "tela" unutra da vidimo u kojem ima više energije. Odgovor u trećoj četvrtini je bio dobar, izjednačili smo, ali nismo imali dobrih akcija na kraju.

Ekipa iz Kolorada je u prvoj četvrtini primila 41 poen.

- Dve utakmice u nizu kada imamo, uglavnom smo u prošlosti dobro igrali i nismo imali problema sa tim. Prvi put da sam video da je energija loša kada je meč krenuo. Dobro smo se osećali pre meča, treneri su mi takođe rekli pre meča da se igrači dobro zagrevaju. Znate, ovo je veče koje nismo dobro otvorili, drugi put se to dešava, kao protiv Atlante. Kada jurite rezultat, nije lako i na kraju smo izgubili sa jednim poenom razlike.

Pričao je o Kuperu Flegu, Dalasovom "rukiju" koji je postigao 33 poena.

- Pogađao je sve, teške šuteve, u prvom delu meča sam mislio da je ceo tim lako prolazio do koša. Bili su u ritmu da postignu i 150 poena. Nakon toga je sve bilo daleko bolje, ali teške šuteve koje je pogađao, posebno trojke u ključnim momentima. Imao je devet skokova i devet asistencija, impresivan je, mislim da smo ga bolje branili u nastavku, ali svaka mu čast. Dobar igrač pogađa takve šuteve.

