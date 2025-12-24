Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić pokušao je da objasni Amerikancima koliko mu konji znače i kako duboka emocionalna povezanost i posvećenost ovim predivnim životinjama utiču na njega.

Konji nisu običan hobi, već deo njegovog života koji ga ispunjava i odmara od pritiska sa kojim se svakodnevno sučava kao planetarna sportska zvezda.

U rodnom Somboru Nikola ima svoju štalu "Dream Catcher" (Hvatač snova) u kojoj provodi najviše vremena tokom odmora.

Pre par meseci veliku pažnju da društvenim mrežama izazvao je snimak na kom popularni Džoker plače od sreće nakon trijumfa svog pastuva na jednoj od konjičkih trka u Srbiji. Snimak je postao ekspresno postao viralan, jer takav izliv emocija Nikole Jokića ljudi nisu videli ni kada je srpski as postao NBA šampion.

Jokića savladale emocije posle trijumfa njegovog konja na Dužijanci

Ugledni američki "Athletic" pokušao je da otkrije odakle tolika ljubav prema konjima, pa je sa Nikolom odradio izuzetno zanimljiv intervju na tu temu.

"Imamo izreku. 'Ako si mlad i progutaš konjsku dlaku, ne možeš prestati da je voliš.' Ono što mi se sviđa kod njih je kako trče, kako se ponašaju, kako se odmaraju, kako mirišu. Volim da ih gledam, volim da ih treniram, volim da ih vidim kako trče, trkaju se. Jedino što nisam radio, želeo sam da se trkam u ono vreme. Nedostaje mi taj osećaj kada ste ti i konj u osnovi jedno", istakao je Nikola.

Priznao je da mu konji pomažu da se izbori sa pritiskom koji nosi život profesionalnog sportiste.

"To mi je beg od svega. Oni me ne gledaju kao NBA igrača, zapravo me uopšte ne gledaju kao košarkaša. Imam jednog prijatelja koji i dalje trenira moje konje kod kuće. Imao sam 13 godina kada sam došao tamo. Bio sam momak iz štale i on me i dalje vidi kao momka iz štale."

Nikola otkriva da konje prati svakog dana.

"Imam tri-četiri prijatelja koje pratim širom sveta. To je sjajan način da se sklonite sa košarkaškog terena, da budete u prirodi, sa konjima, sa prijateljima koje ne zanima ko ste. Sa nekim prijateljima kod kuće sam bukvalno odrastao, tako da se nadam da ta ljubav prema konjima nikada neće nestati", kaže Jokić.

