Slušaj vest

Katastrofalno veče za letošnje pojačanje Denver Nagetsa.

Iskusni NBA as Kem Džonson želeće što pre da zaboravi utakmicu u Dalasu.

Igrao je katastrofalno protiv Mavsa, nervirao tokom meča Nikolu Jokića, a onda doživeo i veliki peh. U samom finišu meča povredio je koleno, pa je sa suzama u očima otišao u svlačionicu.

Tri puta je Nikola bacio loptu "u prazno" jer Kem nije bio na mestu na kom je trebalo da bude, pa je srpski as u jednom momentu eksplodirao i očitao mu lekciju.

Nažalost, košmarno veče zaokružila je povreda koju je igrač Denvera doživeo na tri minuta pre kraja utakmice. Nakon jednog defanzivnog skoka, uhvatio se za koleno i ostao da leži na parketu. Odmah je bilo jasno da neće moći da nastavi meč.

"Zabrinjavajuće je. Saznaćemo više nakon snimanja. Nije bilo prijatno za videti, posebno jer je reč o igraču koji je poslednjih mesec dana igrao veoma dobro i pronašao svoje mesto u timu. Imali smo dosta ovakvih trenutaka ove godine. To je iscrpljujuće, ali nadamo se da će vesti biti bolje nego što je izgledalo, jer znamo koliko Kem znači našem timu", rekao je nakon utakmice Dejvid Adelman.

Podsetimo, Denver je posle neizvesne završnice poražen u Dalasu rezultatom 131:130.