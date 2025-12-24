Pogledajte najzanimljivije momente sa meča Dalas - Denver
PRVI PIK ZASENIO SRBINA! Jokić je ponovo bio sjajan, ali šou je ukrao čudesni tinejdžer! (VIDEO)
U izuzetno uzbudljivom meču košarkaši Dalasa savladali su pred svojim navijačima Denver Nagetse 131:130.
Dalas - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ron Jenkins / Getty images / Profimedia
Još jedno odlično izdanje Nikole Jokića uspeo je da zaseni prvi pik na ovogodišnjem NBA draftu, mladi Amerikanac Kuper Fleg, koji je bio apsolutni junak trijumfa Mavsa.
Talentovani tinejdžer utakmicu je završio sa 33 poena, devet skokova i devet asistencija.
S druge strane, Nikola je upisao 29 poena uz 14 asistencija.
Podsetimo, Denver je u dramatičnoj završnici imao napad za pobedu, ali je Pejton Votson promašio otvorenu trojku u poslednjoj sekundi nakon sjajnog dodavanja Nikole Jokića.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
