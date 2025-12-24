TINEJDŽER OSTAVIO JOKIĆA BEZ TEKSTA! SRBIN GA HVALIO KAO NIKADA DO SADA! Nikola nije štedeo reči, mladi košarkaš će odlepiti kada čuje šta Džoker misli o njemu!
Još jedno odlično izdanje Nikole Jokića uspeo je da zaseni prvi pik na ovogodišnjem NBA draftu, mladi Amerikanac Kuper Fleg, koji je bio apsolutni junak trijumfa Mavsa.
Talentovani tinejdžer utakmicu je završio sa 33 poena, devet skokova i devet asistencija.
Kuper je još jednom oduševio Jokića, koji je nakon utakmice prokomentarisao sjajnu sezonu koju igra supertalentovani Fleg.
"Definitivno je bio "vruć" danas. Ali potencirao bih smirenost sa kojom je igrao, uošte ne deluje kao da je toliko mlad. Imate utisak, kada ga gledate i kada igrate protiv njega, da je već igrao značajne utakmice i da je ranije pobeđivao. To je moje mišljenje. Izgledao je zaista zrelo", rekao je srpski košarkaša o zvezdi Dalasa.
Podsetimo, Denver je u dramatičnoj završnici imao napad za pobedu, ali je Pejton Votson promašio otvorenu trojku u poslednjoj sekundi nakon sjajnog dodavanja Nikole Jokića.