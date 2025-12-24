Slušaj vest

Čikago Bulsi su pobeili Atlantu rezultatom 126:123, nakon velikog preokreta.

Hoksi su imali 13 poena prednosti na kraju treće četvrtine, a poslednja deonica je u potpunosti pripala Čikagu.

Nikola Vučević je utakmicu završio sa 21 poenom, 10 skokova i četiri asistencije, a poenima u završnici je osigurao pobedu svog tima.

Nikola Vučević blista u NBA ligi

Na 2,2 sekunde do kraja je Atlanta stigla do izjednačenja - 123:123. Potom je usledila neobična situacija. Atlanta je napravila prekršaj pre nego što je lopta ubačena u igru, pa je Čikago dobio slobodno bacanje koje je pogodio Kobi Vajt.

Hoksi su zbog toga morali da prave brzi faul, a Vučević je poslat na liniju slobodnih bacanja. Oba puta je bio precizan, a do kraja je ostalo 1,5 sekunde, što nije bilo dovoljno Atlanti.

Vajt je bio najefikasniji kod čikaga sa 21 poenom, a Džoš Gidi je zabeležio tripl-dabl učinak sa 19 poena, 15 asistencija i 11 skokova.

U poraženom sastavu je Džejlen Džonson bio najefikasniji sa 24 poena, a imao je još 10 asistencija i devet skokova. Tre Jang je utakmicu završio sa 22 poena i 15 asistencija.

