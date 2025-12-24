Još jednu sjajnu utakmicu je odigrao Nikola Jokić.
MAJSTOR
SVE URADIO ODLIČNO, A ONDA ODLUČIO DA NE DONESE POBEDU DENVERU! Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića na utakmici protiv Dalasa
Nikola Jokić je utakmicu protiv Dalasa završio sa 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova.
Pogodio je 12 od 22 šuta iz igre, a čak pet trojki iz 10 pokušaja. Zanimljivo je da nijednom za 36 minuta, koliko je proveo u igri, nije išao na liniju slobodnih bacanja.
Dalas - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ron Jenkins / Getty images / Profimedia
Srpski košarkaš je u poslednjem napadu krenuo ka košu, ali umesto da pokuša da donese pobedu Denveru, odlučio je da loptu pošalje na stranu ka Pejtonu Votsonu koji je promašio trojku za pobedu.
Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa utakmice protiv Denvera:
