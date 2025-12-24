Slušaj vest

Nikola Jokić je utakmicu protiv Dalasa završio sa 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova.

Pogodio je 12 od 22 šuta iz igre, a čak pet trojki iz 10 pokušaja. Zanimljivo je da nijednom za 36 minuta, koliko je proveo u igri, nije išao na liniju slobodnih bacanja.

Dalas - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ron Jenkins / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš je u poslednjem napadu krenuo ka košu, ali umesto da pokuša da donese pobedu Denveru, odlučio je da loptu pošalje na stranu ka Pejtonu Votsonu koji je promašio trojku za pobedu.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa utakmice protiv Denvera:

Ne propustiteKošarkaTINEJDŽER OSTAVIO JOKIĆA BEZ TEKSTA! SRBIN GA HVALIO KAO NIKADA DO SADA! Nikola nije štedeo reči, mladi košarkaš će odlepiti kada čuje šta Džoker misli o njemu!
profimedia-1061403925.jpg
KošarkaPRVI PIK ZASENIO SRBINA! Jokić je ponovo bio sjajan, ali šou je ukrao čudesni tinejdžer! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaSAIGRAČ POKIDAO ŽIVCE JOKIĆU, PA DOŽIVEO VELIKI PEH! Razbesneo Srbina, a onda sa suzama u očima otišao u svlačionicu! (VIDEO)
Kem Džonson
Košarka"ON ME I DALJE VIDI KAO MOMKA IZ ŠTALE" Jokić otvorio Amerima dušu: To mi je beg od svega - oni me ne gledaju kao NBA igrača! U Srbiji imamo jednu izreku...
Nikola Jokić

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports