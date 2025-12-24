Slušaj vest

Marjanović je postigao je 4 poena, upisao 3 skoka i 2 asistencije za 15 minuta, u porazu Ilirije od Cedevita Olimpije 78:84 u prvom meču 1/4 finala slovenačkog Kupa.

Boban Marjanović

I pored mršavog učinka srpski gorostas je bio u centru pažnje navijača.

"Bobi, Bobi!", orilo se sporadično iz grla mlađe publike u "Tivoliju". Zna se, Marjanović je daleko iznad svih, i po visini, i po popularnosti koju je stekao u NBA.

Slovenci ga posebno simpatišu jer je i veliki prijatelj Luke Dončića koji mu je i "sredio" poslednji angažman.

Ipak, u novom klubu još uvek nije stekao puno poverenje saigrača, koji ga, makar na početku zajedničkog rada, više nego što bi trebalo preskaču u igri i traže druga rešenja.

Tako bar misli trener ekipe Stipe Modrić.

"Bobi je odličan košarkaš sa puno iskustva. Jednostavno ga trebamo malo više koristiti. Momci ga ponekad malo zanemaruju i ne daju mu dovoljno lopti, ali mislim da se situacija poboljšava iz utakmice u utakmicu. Zaista ne izgleda kao da je praktično jednom nogom u penziji, savršeno je pripremljen od prvog treninga, takođe u pogledu kondicije i fizičke pripreme. Iskreno sam mislio da će mu trebati više vremena. Uprkos visini i godinama, on je zaista savršeno spreman, radi jako naporno i pre svega je izuzetna osoba, ne samo košarkaš", rekao je Stipe Modrić o 37-godišnjem košarkašu.

Bobi je, kao što je poznato, dogovorio dolazak u Ljubljanu sa Sašom i Lukom Dončićem.

"Naravno, odmah sam bio "za". Radujemo se svakom novom igraču. Ekipa je mlada i svaki košarkaš sa takvom biografijom i iskustvom nam je više nego dobrodošao. Kao što sam rekao, moramo ga malo više koristiti. On ima veliki uticaj na naš mladi tim, posebno svojim pristupom, i nadam se da će svi u klubu znati kako to da iskoriste", dodao je Modrić.

Marjanović je meč protiv Cedevita Olimpije bio treći u dresu Ilirije, po učinku i najslabiji.

U ABA ligi je Budućnosti ubacio šest poena, a Zadru 14.