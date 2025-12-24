"PRILIČNO SAM SIGURAN DA ĆU MORATI DA AMPUTIRAM LEVO STOPALO" Bivši košarkaš Partizana se oglasio šokantnim rečima
Amerikanac Erik Mika, nekada košarkaš Partizana, muku muči sa povredama, koje ga već skoro dve godine drže podalje od terena.
Posle povrede zgloba, on je u januaru 2024. napustio ekipu NBA G Ignajt u Razvojnoj ligi, a sada se javio na društvenim mrežama, pošto je skoro dve godine kasnije odigrao utakmicu na Badnje.
- Možda najponiznije košarkaško iskustvo mog celog života ovog jutra. Igrao sam utakmicu za Badnji dan i prošlo je već neko vreme… Povredio sam leđa i prilično sam siguran da ću morati da amputiram levo stopalo od listova nadole. Ovo mi je otvorilo oči - moram da uđem u ubitačnu formu - napisao je Erik Mika.
Erik Mika je igrao za Partizan u sezoni 2020/21 u ABA ligi i Superligi Srbije.
Potom je otišao u francuski Burg, a karijeru je započeo u Italiji u timu Pezara 2017, a zatim redom igrao za Brešu, Bajrot u Nemačkoj, u više navrata za Stokton Kingse, ali i Šinđijang u Kini, odnosno Sakramento u jednom meču u NBA ligi.