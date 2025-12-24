Slušaj vest

Amerikanac Erik Mika, nekada košarkaš Partizana, muku muči sa povredama, koje ga već skoro dve godine drže podalje od terena.

Posle povrede zgloba, on je u januaru 2024. napustio ekipu NBA G Ignajt u Razvojnoj ligi, a sada se javio na društvenim mrežama, pošto je skoro dve godine kasnije odigrao utakmicu na Badnje.

- Možda najponiznije košarkaško iskustvo mog celog života ovog jutra. Igrao sam utakmicu za Badnji dan i prošlo je već neko vreme… Povredio sam leđa i prilično sam siguran da ću morati da amputiram levo stopalo od listova nadole. Ovo mi je otvorilo oči - moram da uđem u ubitačnu formu - napisao je Erik Mika.

Erik Mika je igrao za Partizan u sezoni 2020/21 u ABA ligi i Superligi Srbije.

Potom je otišao u francuski Burg, a karijeru je započeo u Italiji u timu Pezara 2017, a zatim redom igrao za Brešu, Bajrot u Nemačkoj, u više navrata za Stokton Kingse, ali i Šinđijang u Kini, odnosno Sakramento u jednom meču u NBA ligi.