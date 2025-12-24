Kem Džonson moraće da odsustvuje zbog povrede kolena.
NAGETSI MOGU DA ODAHNU: Jokićev saigrač van terena, ali izbegnut najgori scenario
Kem Džonson, košarkaš Denver Nagetsa se povredio na poslednjem meču protiv Dalasa, kada se na startu poslednje četvrtine nezgodno dočekao na desnu nogu.
Odmah se uputio u svlačionicu, a kako se dražao za koleno svi su se pribojavali najgoreg. Srećom, do toga nije došlo.
Kako prenosi Šems Čarnija, novinar ESPN, Džonsonu je dijagnostikovana koštana modrica na kolenu. On će zbog toga propustiti nekoliko mečeva u NBA ligi, ali ni izbliza koliko je mogao.
