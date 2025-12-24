Slušaj vest

Kem Džonson, košarkaš Denver Nagetsa se povredio na poslednjem meču protiv Dalasa, kada se na startu poslednje četvrtine nezgodno dočekao na desnu nogu.

Odmah se uputio u svlačionicu, a kako se dražao za koleno svi su se pribojavali najgoreg. Srećom, do toga nije došlo.

Kako prenosi Šems Čarnija, novinar ESPN, Džonsonu je dijagnostikovana koštana modrica na kolenu. On će zbog toga propustiti nekoliko mečeva u NBA ligi, ali ni izbliza koliko je mogao.

