Slušaj vest

Danas od 18 časova, pa sve do petka rano ujutru, istinski zaljubljenici u košarku imaće priliku da isprate pet sjajnih derbija u najjačoj ligi na svetu.

Utakmice se ne preklapaju, a spektakularan program startuje u 18 časova po našem vremenu, što znači da će u sjajnoj košarci uživati i oni koji nisu noćne ptice.

NBA liga je vodila računa da ljubitelji košarke u 13-časovnom spektaklu uživaju u potezima najvećih zvezda današnjice - Nikole Jokića, Luke Dončića, Stefa Karija, Lebrona Džejmsa, Šeja Gildžesa-Aleksandera, Kevina Durenta, Entonija Edvardsa, Vktora Vembanjame…

Poslastica dana za ljubitelje igre pod obručima u našoj zemlji svakako je susret između Denver Nagetsa i Minesote Timbervulvs.

Detalji sa meča Minesota - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Navijači iz Srbije ove godine nisu imali sreće sa rasporedom, moraće da navijaju budilnike kako bi uživali u majstorijama Nikole Jokića, pošto će njegov okršaj sa Edvardsom i ekipom spustiti zavesu na praznični NBA specijal. Taj meč na programu je od 04.30.

Kompletan raspored mečeva:

Njujork - Klivlend (18.00)

Oklahoma - San Antonio (20.30)

Golden Stejt - Dalas (23.00)

Lejkersi - Hjuston (02.00)

Denver - Minesota (04.30)

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaNAGETSI MOGU DA ODAHNU: Jokićev saigrač van terena, ali izbegnut najgori scenario
Nikola Jokić
KošarkaSVE URADIO ODLIČNO, A ONDA ODLUČIO DA NE DONESE POBEDU DENVERU! Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića na utakmici protiv Dalasa
Nikola Jokić
KošarkaTINEJDŽER OSTAVIO JOKIĆA BEZ TEKSTA! SRBIN GA HVALIO KAO NIKADA DO SADA! Nikola nije štedeo reči, mladi košarkaš će odlepiti kada čuje šta Džoker misli o njemu!
profimedia-1061403925.jpg
KošarkaPRVI PIK ZASENIO SRBINA! Jokić je ponovo bio sjajan, ali šou je ukrao čudesni tinejdžer! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Jokić majica Izvor: X/Denver Nuggets @nuggets