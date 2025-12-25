Slušaj vest

 Pred start tradicionalnog božićnog NBA spektakla najjača liga na svetu posvetila je jednu moćnu objavu čudesnom srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

"Najbolji skakač u NBA ligi. Najbolji asistent u NBA ligi. Istorijski je mala reč da opiše šta Nikola Jokić radi ove sezone" navodi se u objavi zvanične NBA stranice.

Na kraju, NBA je pozvala ljubitelje košarke da isprate božićni okršaj Denvera i Minesote.

Nikola Jokić protiv Minesote Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Gledajte Džokera i Nagetse protiv Entmena i Vulvsa na Božić".

Podsetimo, meč Denver - Minesota na programu je u noći između četvrtka i petka od 04.30.

