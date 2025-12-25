NBA liga se poklonila Nikoli Jokiću.
objasnili
NBA LIGA SE OGLASILA ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Da se naježiš - nikad moćnija objava o Srbinu: Reč "istorija" nije dovoljna da se opiše ono što on radi!
Slušaj vest
Pred start tradicionalnog božićnog NBA spektakla najjača liga na svetu posvetila je jednu moćnu objavu čudesnom srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.
"Najbolji skakač u NBA ligi. Najbolji asistent u NBA ligi. Istorijski je mala reč da opiše šta Nikola Jokić radi ove sezone" navodi se u objavi zvanične NBA stranice.
Na kraju, NBA je pozvala ljubitelje košarke da isprate božićni okršaj Denvera i Minesote.
Nikola Jokić protiv Minesote Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
"Gledajte Džokera i Nagetse protiv Entmena i Vulvsa na Božić".
Podsetimo, meč Denver - Minesota na programu je u noći između četvrtka i petka od 04.30.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši