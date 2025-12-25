Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 18 časova dočekuju Makabi u okviru 18. kola Evrolige.

Na klupi crno-belih debitovaće novi trener Đoan Penjaroja, a očekuje se da će i veliko pojačanje na poziciji plejmejkera, Kameron Pejn, upisati prve minute na ovom meču.

Prošle nedelje Partizan je doživeo pravu katastrofu u elitnom takmičenju. Prvo su pred svojim navijačima ubedljivo poraženi od Virtusa, a onda je usledila epska blamaža u Kaunasu. Sada će protiv Makabija pokušati da poprave utisak.

Kapiten izraelskog tima Džon Dibartolomeo pred dolazak u Beograd istakao je da ubedljivi porazi Partizana u prethodnoj nedelji ne moraju ništa da znače.

"Partizan je tim kojeg morate da se pazite i koji je uvek opasan.. Ono što se desilo prošle nedelje ne mora ništa da znači. Igrati u ovoj atmosferi i u ovoj dvorani, moraćemo da kontrolišemo naše emocije i da radimo sve što je u našoj mogućnosti da kontrolišemo ritam", rekao je Dibartolomeo za klupski sajt.

Kurir sport