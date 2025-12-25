Slušaj vest

Dugogodišnji doktor Košarkaškog kluba Partizan, Momčilo Moma Jakovljević, govorio je o radu doskorašnjeg trenera crno-belih - Željka Obradovića.

Moma odlično poznaje trofejnog stručnjaka, pošto je u oba Željkova mandata u Partizanu bio deo njegovog stručnog štaba.

Moma Jakovljević Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Tokom gostovanja u podkastu "Kompas" čuveni doktor je istakao da mu je krivo što je Obradović napustio Partizan.

On je istakao da se Željkova trenerska veličina ogleda u činjenici da stvara igrače koji postaju najtraženiji u Evropi.

"Šteta je što je Željko otišao. Pogledajte samo statistiku. Bez uvrede za Avramovića, koji je došao iz nekog 15. tima u Španiji, ali je u Partizanu postao reprezentativac. Zatim, tu su Zek Ledej i Kevin Panter. Panter je bio u Zvezdi, obojica su otišli u Italiju gde su ih stavili na transfer listu. Željko ih je doveo u Partizan i šta se desilo? Postali su najtraženiji igrači u Evropi. To vam sve govori o Željku, a mogao bih da nabrojim još deset takvih primera", rekao je Jakovljević.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Moma otkriva da je Obradović perfekcionista na terenu, pravi profesionalac, ali da je privatno opušten i prijatan čovek.

Govorio je i o svojoj ulozi u klubu.

"Posla ima mnogo, a rad sa mladima mi izuzetno znači. Ta dinamika me drži. Pritisak je sve veći. U vreme Kićanovića, Dalipagića i Slavnića igrala se jedna utakmica nedeljno, a sada se igraju i po tri. Ove sezone imamo 10 duplih kola Evrolige, plus domaće prvenstvo. To je oko 10 utakmica mesečno, što je rezultiralo sa 90 odsto više povreda u odnosu na prošlu godinu. U jednom trenutku bilo je preko 200 povređenih igrača, što je posledica enormnog napora. Radim sa kolegom ortopedom i četiri fizioterapeuta. Ja sam kao hitna pomoć, telefon mi je uvek uključen", kaže Jakoviljević.

Iskusni stručnjak deli Obradovićevo mišljenje o negativnom uticaju društvenih mreža na današnje društvo.

"Kada bi svako gledao svoj posao... Kod nas su svi fudbalski selektori, svi se bave politikom, svi kritikuju i pljuju. Najgore je što je dozvoljeno komentarisanje svega i svačega, vređanje ovog ili onog. Kao što kaže Željko Obradović: 'Kada me neko kritikuje, pitam se koji je njihov košarkaški CV?'. Ako neko kritikuje doktora, šta je on po struci? Za mene je to jedna velika dnevna psihijatrijska bolnica i to je odvratno", istakao je Moma Jakovljević.