JOKIĆ I EKIPA MOGU DA ODAHNU - IZBEGNUT JE NAJGORI SCENARIO: Poznato stanje povrede velikog pojačanja Nagetsa!
Košarkaš Denvera Kameron Džonson propustiće nekoliko utakmica zbog povrede kolena, preneo je danas AP.
Pregled magnetnom rezonancom je pokazao da je Džonson zadobio "samo modricu na kosti desnog kolena, a ne oštećenje ligamenata ili strukture", navela je za AP osoba upoznata sa rezultatima medicinskih testova.
Iako ne postoji vremenski okvir za njegov povratak na teren, očekuje se da će Džonson propustiti nekoliko utakmica.
Džonson se povredio početkom četvrte četvrtine utakmice koju je Denver izgubio od Dalasa 131:130.
On je treći starter Nagetsa koji je van terena zbog povrede, pridruživši se tako Aronu Gordonu (povreda tetive) i Kristijanu Braunu (zglob).
Košarkaši Denvera će u narednoj utakmici NBA lige dočekati Minesotu.
