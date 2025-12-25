Slušaj vest

Superstar Lejkersa, Luka Dončić, je ubedljivo najpopularniji košarkaš na društvenim mrežama, otkriva ugledni "ESPN".

Luka najgledaniji

Američka televizija radila je analizu gledanosti NBA sadržaja na društvenim mrežama i utvrdili su da su na ljubitelji košarke najradije gledaju video snimke Luke Dončića.

Slovenački superstar prikupio je čak 845 miliona pregleda, što je ubedljivo najviše od svih igrača u najjačoj ligi sveta.

Zanimljivo, na drugom mestu je francuski košarkaš Viktor Vembanjama sa 708 miliona pregleda. Slede Stef Kari sa 703 miliona, Lebron Džejms sa 641 i na petom mestu MVP Šej Gildžes-Aleksander sa 496 miliona pregleda.

Najbolji košarkaš današnjice, centar Denvera Nikola Jokić, zauzima tek šesto mesto na ovoj listi sa 445 miliona pregleda.

Nikolu ne zanimaju društvene mreže

Iako svojim čudesnim potezima iz meča u meč košarkašku javnost ostavlja bez teksta, Nikola nije među najpopularnijim igračima na mrežama - i sam je kriv za to.

Za razliku od svojih kolega Srbin ne voli da se eksponira u javnosti. Somborac spada u retke sportiste koji nemaju profile na društvenim mrežama što značajno utiče na njegovu popularnost na istim.

Podsetimo, ugledni magazin "Forbs" nedavno je otkrio da Jokić zbog svoje odluke na godišnjem nivou propušta oko 10 miliona potencijalne zarade. Njegov anoniman status na internetu utiče na reklamne aktivnosti, nema ga na mrežama, pa je automatski manje atraktivan sponzorima.