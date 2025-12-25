Slušaj vest

Da li ste čuli za praznik "Jokmas", verziju "Božića" koju slave navijači Denver Nagetsa?

Fanovi Nagetsa 14. decembra slave "praznik" pod nazivom "Jokmas" jer je na taj dan Nikola Jokić po prvi put bio u startnoj petorci Denvera. Tada je na meču sa Portlandom Denver izašao u startnoj postavi: Emanuel Mudije, Geri Heris, Vilson Čendler, Danilo Galinari i Nikola Jokić. Džoker je dao 13 poena, imao je pet asistencija i četiri skoka, a sada se taj datum u Denveru slavi iz godine u godinu.

Ime "praznika" nastalo je od prezimena Jokić i engleske reči za Božić (Christmas), a Srbin je na konferenciji za medije dobio pitanje o "Jokmasu".

Nikola Jokić ne voli "praznik" pod nazivom "Jokmas" Foto: Printscreen / Instagram / nba

- Nikola, da li tebe zovu Jokmas? - zanimalo je jednog novinara, a Nikola Jokić je pred kamerama žestoko zagrmeo i istakao da mu se ovaj "praznik" ne sviđa:

- Ne mogu to da podnesem, bože sačuvaj. Čija je to ideja bila? Tvoja? - odgovorio je Jokić novinaru.

Kasnije je ipak uspeo da se nasmeje, a pogledajte i vi kako je sve izgledalo:

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir