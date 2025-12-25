Košarka
PA OVO JE POTPUNI HIT - DONČIĆ SE IZVINJAVAO SRBINU! Bobi i čuveni novinar završili u Lukinoj ludoj reklami! (VIDEO)
Slušaj vest
Na izuzetno originalan i duhovit način superstar Lejkersa Luka Dončić predstavio je svoju novu liniju patika.
Luka je snimio urnebesan promotivni spot u kome je jednu od glavnih uloga imao i srpski košarkaš Boban Marjanović.
U sjajnoj reklami Dončić se izvinjava svima kojim je tokom godine naneo nepravdu, priznajući da je ponekad bio "loš momak".
U znak iskupljenja svima je poslao svoje nove patike.
Scene iz novog promotivnog spota Luke Dončića Foto: Screenshot
Vidi galeriju
Slovenac se u spotu obraća bivšem NBA insajderu Adrijanu Vojnarovskom, NBA sudiji, ali i nekadašnjem saigraču Bobiju Marjanoviću.
Vojnarovskog proziva zbog novog posla van novinarstva, sudiji se izvinjava zbog čestih primedbi, a Bobiju u šali poručuje da niko ne proizvodi patike u njegovom broju.
Pogledajte ovaj originalni reklamni spot:
Reaguj
Komentariši