Na izuzetno originalan i duhovit način superstar Lejkersa Luka Dončić predstavio je svoju novu liniju patika.

Luka je snimio urnebesan promotivni spot u kome je jednu od glavnih uloga imao i srpski košarkaš Boban Marjanović.

U sjajnoj reklami Dončić se izvinjava svima kojim je tokom godine naneo nepravdu, priznajući da je ponekad bio "loš momak".

U znak iskupljenja svima je poslao svoje nove patike.

Scene iz novog promotivnog spota Luke Dončića Foto: Screenshot

Slovenac se u spotu obraća bivšem NBA insajderu Adrijanu Vojnarovskom, NBA sudiji, ali i nekadašnjem saigraču Bobiju Marjanoviću.

Vojnarovskog proziva zbog novog posla van novinarstva, sudiji se izvinjava zbog čestih primedbi, a Bobiju u šali poručuje da niko ne proizvodi patike u njegovom broju.

Pogledajte ovaj originalni reklamni spot:

