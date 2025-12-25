Luka će biti u sastavu za meč protiv Hjustona.
Košarka
SJAJNA VEST PRED START BOŽIĆNOG MARATONA: Vraća se Luka Dončić!
Slušaj vest
Superstar Lejkersa Luka Dončić oporavio se od povrede i biće na raspolaganju treneru Džej Džej Rediku u božićnom spektaklu protiv Hjustona.
Podsetimo, Luka je pre tri dana na meču protiv Klipersa zadobio povredu, zbog čega je propustio meč sa Finiksom.
Na radost navijača, Slovenac se oporavio i zaigraće biće u sastavu za meč protiv Hjustona, koji je na programu u noći između četvrtka i petka.
Luka ove sezone prosečno beleži 34.1 poen, 8.8 skokova i 8.8 asistencija po meču.
Reaguj
Komentariši