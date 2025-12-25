Slušaj vest

Superstar Lejkersa Luka Dončić oporavio se od povrede i biće na raspolaganju treneru Džej Džej Rediku u božićnom spektaklu protiv Hjustona.

Podsetimo, Luka je pre tri dana na meču protiv Klipersa zadobio povredu, zbog čega je propustio meč sa Finiksom.

Na radost navijača, Slovenac se oporavio i zaigraće biće u sastavu za meč protiv Hjustona, koji je na programu u noći između četvrtka i petka.

Luka ove sezone prosečno beleži 34.1 poen, 8.8 skokova i 8.8 asistencija po meču.

Luka Dončić
Luka Dončić, Lejkersi - Finiks
Luka Dončić

Luka Dončić priča srpski Izvor: Youtube/House of Highlights