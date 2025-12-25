Slušaj vest

Stigla je i zvanična potvrda - Vladimir Micov se vratio u Galatu.

Košarkaški klub Galatasaraj postavio je nekadašnjeg igrača ovog tima na mesto sportskog direktora.

Za Micova, koji je ove sezone obavljao funkciju sportskog direktora Metalca iz Valjeva, ovo je izuzetno veliki korak u karijeru, s obzirom na činjenicu da Galatasaraj ozbiljno razmatra mogućnost da se priključi novom projektu NBA Evropa.

Podsetimo, Galatasaraj je prošle sezone bio učesnik Fajnal-fora FIBA Lige šampiona.
Ambiciozni turski tim trenutno zauzima tek sedmo mesto na tabeli Super lige Turske sa skorom 7-5.

Pobeda Partizana Izvor: MONDO