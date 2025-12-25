Stigla je i zvanična potvrda - Vladimir Micov se vratio u Galatu.

Za Micova, koji je ove sezone obavljao funkciju sportskog direktora Metalca iz Valjeva, ovo je izuzetno veliki korak u karijeru, s obzirom na činjenicu da Galatasaraj ozbiljno razmatra mogućnost da se priključi novom projektu NBA Evropa.