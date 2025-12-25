"Bez šale, Džikić je genije! On je jedan od najpametnijih trenera sa kojima sam radio. Na neverovatan način vidi igru, zna tačno kako da rastavi protivničku odbranu i zaustavi njihove napade. Imamo sličan mentalitet. On me je savršeno razumeo i znao kako da izvuče najbolje od mene. Ponekad je bio strog, ali znam da je to dolazilo iz želje za većim profesionalizmom. Uvek se šalio sa mnom i govorio mi da sam poreklom Srbin. Pričao je da sam njegov čovek", rekao je Rendolf.