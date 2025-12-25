ČUVENI KOŠARKAŠ ODUŠEVLJEN DŽIKIĆEM! SRPSKOG STRUČNJAKA NIKO NIKADA NIJE OVAKO HVALIO: "Genije! On je jedan od najpametnijih trenera sa kojima sam radio"
Livaj Rendolf, američki košarkaš, evocirao je uspomene na saradnju sa srpskim trenerom Aleksandrom Džikićem.
Košarkaš Zenita iz Sankt Peterburga, gde trenutno nastupa, tokom razgovora sa izraelskim medijima vratio se na period proveden u Izraelu.
Rendolf je značajan deo karijere gradio noseći dres Hapoel Jerusalima i Makabija iz Tel Aviva, a posebno mesto u tom periodu zauzima rad sa Džikićem.
Upravo je srpski stručnjak, nekadašnji trener Partizana, predvodio Hapoel iz Jerusalima u vreme Rendolfovog angažmana, ostavivši, kako Amerikanac ističe, snažan trag u njegovom profesionalnom razvoju.
"Bez šale, Džikić je genije! On je jedan od najpametnijih trenera sa kojima sam radio. Na neverovatan način vidi igru, zna tačno kako da rastavi protivničku odbranu i zaustavi njihove napade. Imamo sličan mentalitet. On me je savršeno razumeo i znao kako da izvuče najbolje od mene. Ponekad je bio strog, ali znam da je to dolazilo iz želje za većim profesionalizmom. Uvek se šalio sa mnom i govorio mi da sam poreklom Srbin. Pričao je da sam njegov čovek", rekao je Rendolf.