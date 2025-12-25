Slušaj vest

Košarkaši Sakramento Kingsa pretrpeli su poraz od Detroit Pistonsa sa 136:127 u noći između utorka i srede.

Iako je Rasel Vestbruk odigrao sjajan meč, ubacivši 26 poena uz 6 skokova i 4 asistencije, ni njegova impresivna partija nije bila dovoljna da spasi tim od poraza.

Meč je dodatno obeležen Vestbrukovom kaznom, NBA liga mu je naložila plaćanje 2.000 dolara zbog simuliranja faula, odnosno flopinga.

Nikola Jokić i Rasel Vestbruk Foto: Printscreen / Twitter / DNVR_Nuggets

Ovo nije prvi put da zvezda Kingsa bude kažnjena, tokom karijere je NBA ligi platio ukupno 522.000 dolara zbog sličnih prekršaja.

Njegova nova kazna izazvala je burne reakcije među košarkaškim fanovima na društvenim mrežama, neki misle da slavni košarkaš nije toliko pogrešio ovog puta, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

