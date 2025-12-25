Slušaj vest

Savezna policija Brazila istražuje sumnjive utakmice u kojima su učestvovali košarkaški klubovi Botafogo i Rio Klaro u tamošnjoj muškoj i ženskoj ligi.

Policija je intervenisala nakon što je izveštaj kompanije za praćenje integriteta sportskog klađenja ukazao na sumnje na nameštanje tih mečeva, prenose brazilski mediji.

Na pomenutnoj utakmici, odigranoj 20. novembra, Rio Klaro je pobedio rezultatom 74:61. Prema jednom izveštaju, postoje "jasni i ubedljivi" dokazi da je utakmica bila nameštena i da su kladioničari unapred znali da broj postignutih poena na meču neće preći 160 poena.

Rio Klaro je i sredinom decembra odigrao sumnjiv meč. U porazu od Sao Žozea 95:64, mnogo veći broj uplata je predviđao poraz Rio Klara sa najmanje 15 poena razlike.

U toku je istraga i zbog utakmice ženske košarke Santo Andrea i Meskite.

Ovaj slučaj prati i Međunarodna košarkaška federacija (FIBA).

Najviše informacija vezano je za utakmicu u ženskoj košarci između Santo Andrea i Meskite. Sumnja se da su kladioničari imali informacije da će Santo Andre izgubiti sa najmanje 14 poena razlike. Utakmica je završena rezultatom 89:65 za Meskitu.

Odmah nakon što je sve isplivalo na površinu, klub Rio Klaro je odlučio da se momentalno rastane sa svim članovima svog tima koji dolaze iz Srbije.

Jedna od sumnjivih utakmica odigrana je 23. oktobra. Praćenje je pokazalo neobično veliki broj uplata koje su predviđale da će na utakmici biti postignuto manje od 132 poena. Utakmica je završiena rezultatom 87:43, odnosno postignuto je ukupno 130 poena.