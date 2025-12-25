Slušaj vest

Srpski državljanin Svetozar Popović osumnjičen je za umešanost u navodno nameštanje košarkaških mečeva u Brazilu.

Posle početne informacije brazilskih medija, stižu nove informacije koje govore da je Popović boravišnu vizu za ovu zemlju dobio od strane Fudbalskog kluba Forsa e Luz iz mesta Rio Grande do Nortea, koji je takođe pod istragom zbog manipulacije rezultatima.

Prema informacijama u Službenom glasniku, proces izdavanja vize je počeo 2024. godine, a Ministarstvo pravde i javne bezbednosti je ovlašćenje dalo u septembru prošle godine.

Ta odluka je poništena u martu ove godine, kada se otkrila sumnja u nameštanje rezultata.

Foto: Privatna arhiva

Popović je bio finansijer Košarkaškog kluba Rio Klaro iz Sao Paola. Klub je dve godine bio neaktivan, ali se vratio takmičenju ove godine. Popović je od strane kluba obavešten o raskidu ugovora, čim se otkrilo da je meta istrage Federalne policije i FIBA (Međunarodna košarkaška federacija).

Nije poznato kakav je bio odnos Popovića i Fudbalskog kluba tokom utakmica koje su pod sumnjom. Klub iz Rio Grande do Nortea je često pominjan u vezi sa sumnjom na nameštanje rezultata, pa je tako za dve godine čak deset utakmica bilo pod istragom.

U martu prošle godine Forsa e Luz je bio meta istrage zbog poraza od ekipe ABC 6:0.

Istraga nije međutim sprečila klub da odigra još nekoliko sumnjivih mečeva. Tako je izveštaj otkrio da je pod istragom meč iz januara ove godine, kada je tim poražen od Amerike 2:0, kao i poraz 7:0 od Operario PR u Kupu.

I dok se istražuje odnos koji je Svetozar Popović imao sa ovim Fudbalskim klubom, jasno je da je finansijski bio vezan za Rio Klaro.

Popović je bivši košarkaš, ima 38 godina, i igrao je za klubove u Srbiji, Francuskoj, Austriji, Sloveniji i Rumuniji.

U junu je potpisao četvorogodišnji investicioni ugovor sa klubom. Sa njim su došla dva igrača iz Srbije, Marko Rikalo i Nemanja Simović, a u klubu je kao konsultant bio Milan Vulić. U oktobru je najavljeno da će trener kluba postati Slobodan Nikolić.

Svi su otpušteni nakon što je klub obavešten o istrazi nameštanja utakmica.

Najmanje dve utakmice su pod sumnjom. Prva je poraz od Botafoga 74:61 u utakmici odigranoj 20. novembra. Kladioničari su, prema optužnici, unapred znali da će utakmica imati nizak rezultat, odnosno da će na utakmici biti postignuto manje od 160 poena.

Sredinom decembra Rio Klaro je poražen od Sao Žozea 95:64 u utakmici na koju su stizale neočekivano velike uplate da će poraz biti sa najmanje 15 poena razlike.