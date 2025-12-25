Slušaj vest

Treči put u manje od dve nedelje, a drugi put u dva dana, ekipa San Antonija je savladala aktuelnog šampiona, ekipu Oklahome.

Ovog puta u Oklahoma Sitiju gosti su slavili rezultatom 117:102.

Sparsi su najprijatnije iznenađenje u NBA ligi, a ovom pobedom su prekočili Denver Nikole Jokića na tabeli Zapadne konferencije.

Najefikasniji u ekipi San Antonija bio je Dieron Foks sa 29 poena. Po 19 poena su dodali Stefon Kasl i Viktor Vembanjama, koji je zabeležio i 11 skokova, dok je Harison Barns upisao 15 poena.

U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 22 poena. Ajzea Hartenštajn je dodao 13 poena i 12 skokova, Džejlen Vilijams i Aleks Karuso su postigli po 12 poena, dok je Čet Holmgren upisao 10 poena i 12 skokova.

Ekipe San Antonija i Oklahome su se sastale ukupno tri puta u dosadašnjem delu sezone, a Sparsi su pobedili u svakom od tih duela.

Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa 26 pobeda i pet poraza, dok je San Antonio drugi sa skorom 23/7.

Oklahoma će u svojojoj narednoj utakmici dočekati Filadelfiju, dok će San Antonio biti domaćin protiv Jute.