Los Anđeles Lejkersi poraženi su od Hjuston Roketsa na domaćem terenu rezultatom 119:96, te su Luka Dončić i Lebron Džejms doživeli novi šamar od kog će im brideti obrazi.

Hjuston je već u prvoj četvrtini došao do 12 poena prednosti (37:25) i videlo se da ovaj tim ide ka sigurnoj i ubedljivoj pobedi.

Ekipu Roketsa su do trijumfa vodili Ejmen Tompson sa 26 poena, Kevin Durent je ubacio poen manje, a Alperen Šengun je imao 14 poena i 12 skokova.

Sa druge strane, jedino je vredno spomenuti učinak Luke Dončića (25 poena, sedam asistencija, pet skokova) i Lebrona Džejmsa (18 poena, pet asistencija i dva skoka).

Lejkersi su sada na petom mestu Zapada sa skorom 19-10, dok su Roketsi šesti u istoj konferenciji uz 18 pobeda i deset poraza.

