Slušaj vest

Denver Nagetsi ostvarili su pobedu protiv Minesota Timbervulvsa u poslednjem meču božićnog NBA maratona (142:138, posle produžetka), a najbolji pojedinac susreta bio je Nikola Jokić koji je utakmicu završio sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

Minesota je bolje otvorila meč i povela sa 12:20 u prvoj četvrtini, ali je usledila serija Denvera i nestvarnog Nikole Jokića i Nagetsi su ovaj period igre dobili sa 32:29. Jokić je u prvoj četvrtini skupio 18 poena, pet skokova, četiri asistencije i dve blokade i ovo je definitivno bila deonica za anale.

Naravno, srpski as se nije tu zaustavio!

Druga četvrtina igrala se u serijama, timovi su se smenjivali u vođstvu, ali je Denver na poluvreme otišao uz prednost 57:55. A onda, u trećoj četvrtini - eksplozija Nagetsa i Nikole Jokića!

Ovaj period igre Denver je dobio sa 35:23, pred ulazak u poslednju deonicu bilo je 92:78 za Nagetse, a Jokić je imao 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Mislili su svi da je ovaj meč završen, ali su Timbervulvsi predvođeni Entonijem Edvardsom imali druge namere. Ušli su u nestvarnu seriju, te se u poslednja dva minuta ušlo uz minimalnu prednost Denvera (108:107).

A, onda - nova magija Jokića i asistencija za Mareja koji pogađa trojku za 111:107, a zatim i sjajna igra u defanzivi, te je ponovo delovalo da je sve gotovo, ali... Igranje Džamala Mareja i izgubljena lopta zvezde Nagetsa vratilo je susret u egal, sekund pred kraj meča, Entoni Edvards pogodio je trojku za 115:115, Nikola Jokić nije uspeo da ubaci loptu u koš sa celog terena i ušlo se u produžetak.

Produžetak je bolje otvorila Minesota koja je stigla do serije 9:0, ali je Denver uzvratio te je pred start poslednjeg minuta izjednačio na 126:126. Na 56 sekundi pred kraj arbitri su dosudili faul Jokića nad Goberom, ali su posle čelendža Adelmana promenili odluku i Jokić je dobio bacanja kojim je vratio Nagetse u vođstvo (128:126). Edvards je uzvratio u sledećem napadu (128:128), a Marej je pogodio trojku na 35 sekundi do kraja za 131:128.

Votson je uspeo da ukrade loptu igračima Minesote, Jokić je dobio novu priliku da sa linije penala uveća prednost Nagetsa i iskoristio je jedno od dva za 132:128. Edvards je smanjio na 132:130, a onda - nova drama! Dve tehničke za Edvardsa koji je izbačen sa meča, a Nagetsi sa linije penala uspevaju da zadaju konačan udarac Minesoti za pobedu rezultatom 142:138.

Nikola Jokić susret je završio sa nestvarnih 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija. Pored Jokića, u timu Nagetsa istakli su se i Marej sa 35 poena i deset asistencija, kao i Hardavej koji je ubacio 19 poena.

Kod Minesote bolji od ostalih bio je Entoni Edvards sa 44 poena, šest skokova i tri asistencije, a odličan meč odigrao je i Džulijus Rendl (32 poena, sedam skokova i šest asistencija).

Nagetsi su trenutno treći na Zapadu sa skorom 22-8, dok je Minesota peta u istoj konferenciji uz 20 pobeda i 11 poraza.

BONUS VIDEO: