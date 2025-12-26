Slušaj vest

Denver je posle produžetka pobedio Minesotu rezultatom 142:138, a srpski košarkaš je na ovoj utakmici ispisao istoriju.

Somborac je zabeležio brutalan tripl-dabl učinak sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, a takva statistika nikada pre nije viđena.

Konkretno, Nikola Jokić je postao prvi košarkaš koji je na jednoj utakmici zabeležio najmanje 55 poena, 15 skokova i 15 asistencija, što je zaista podatak za divljenje.

Osim toga, Srbin je pokazao da je najbolji onda kada je to najpotrebnije, pa je u produžetku dominirao i postigao 18 poena, što je najviše u istoriji NBA lige.

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prethodni rekord držala su petorica igrača koji su u jednom produžetku uspeli da postignu po 14 poena.

Jokić je u dodatnih pet minuta igre pogodio sva tri šuta iz igre, uključujući i dve trojke, a sa linije slobodnih bacanja je bio uspešan 10 od 11 puta.

Neverovatni podaci, neverovatan igrač...

profimedia-1061622561.jpg
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota
Nikola Jokić 5.jpg
Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports