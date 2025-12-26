DRAMA KOJA ĆE UĆI U ANALE NBA LIGE! Šta se sve dešavalo na meču Denvera i Minesote?! Ovo ne može da se prepriča! Pogledajte kako je Jokić stigao do epske pobede
Kakav meč?! Strašan meč! Neverovatnu zabavu priredili su nam košarkaši Denver Nagetsa i Minesota Timbervulvsa na kraju božićnog NBA maratona, a tim iz Kolorada je posle produžetka, na krilima Nikole Jokića, stigao do velike pobede rezultatom 142:138.
O ovoj utakmici će se pričati, kako zbog Jokića koji je meč završio uz brutalan tripl-dabl (56 poena, 16 skokova, 15 asistencija), tako i zbog filmskih preokreta oba tima.
Jokić je dominirao tokom tri četvrtine, već u trećoj deonici ostvario je tripl-dabl i delovalo je da će Denver stići do trijumfa.
Tako nešto nije mislio Entoni Edvards, a pogledajte na koji način je zvezda Timbervulvsa uspela da postigne trojku za 115:115 i produžetak:
U produžetku je usledila serija Minesote od 9:0 i to na krilima Entonija Edvardsa.
Denver se vratio, a jedan od prelomnih trenutaka bio je uspešan čelendž Adelmana kada su sudije promenile svoju odluku i umesto faula Jokiću, ličnu grešku su upisali Goberu, a Džoker je otišao na liniju penala.
Edvards je potom isključen posle serije tehničkih grešaka i tada je delovalo da će Denver stići do konačne pobede.
Usledila je nova drama, a Nagetsi su sa linije penala uspeli da stignu do konačne pobede rezultatom 142:138.
Zaista, meč za anale i pamćenje!
BONUS VIDEO: