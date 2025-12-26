Slušaj vest

Nestvaran meč odigrao je Nikola Jokić i u pobedi Denver Nagetsa protiv Minesota Timbervulvsa (142:138, posle produžetka), imao je učinak od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

Prava drama viđena je u Koloradu, a u njoj su se bolje snašli košarkaši Denvera i uspeli su da upišu veliku pobedu.

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Još jednu pobedu ostvario je Jokić, ali pred početak meča protiv Minesote. O čemu se zapravo radi?

Nikola je na susret Denver - Minesota došao u džemperu ispod kog je bila majica na kojoj je ispisana skrivena poruka za jednu poznatu američku firmu.

Svima je dobro poznata priča da je u trenutku kada je Jokić draftovan, umesto njegove fotografije išla reklama za burito koji pravi jedan američki lanac brze hrane. Sada se taj proizvod ponovo našao u prodaji i kompanija je krenula u reklamnu kampanju u kojoj se izvinjava srpskom centru zbog svega što se desilo na pomenutom NBA draftu.

Ipak, Jokić je imao spreman odgovor i na majici koju je nosio ispisano mu je bilo:

- I dalje neću da ga probam!

Dakle, Nikola je na gospodski, ali i brutalan način odgovorio Amerikancima, a ova fotografija obišla je planetu. Pogledajte i vi kako je izgledao stajling Nikole Jokića pred meč Denvera i Minesote:

Ne propustiteKošarkaDRAMA KOJA ĆE UĆI U ANALE NBA LIGE! Šta se sve dešavalo na meču Denvera i Minesote?! Ovo ne može da se prepriča! Pogledajte kako je Jokić stigao do epske pobede
profimedia-1061622583.jpg
KošarkaNOĆ ZA PAMĆENJE! NIJE REALNO ŠTA JE NIKOLA JOKIĆ USPEO DA URADI! Srbin je ispisao istoriju, ovi podaci su potpuno nestvarni...
profimedia-1060720377.jpg
KošarkaEPSKA DRAMA, MEČ ZA INFARKT I BRUTALNA MVP PARTIJA JOKIĆA! Totalna dominacija Srbina u utakmici koja će se pamtiti: Ovako nešto ne viđamo svaki dan!
profimedia-1061622561.jpg
KošarkaŠTA RADI NIKOLA JOKIĆ! Četvrtina za anale, a onda... Priznanje dobio i od legende NBA lige!
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir