Nestvaran meč odigrao je Nikola Jokić i u pobedi Denver Nagetsa protiv Minesota Timbervulvsa (142:138, posle produžetka), imao je učinak od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

Prava drama viđena je u Koloradu, a u njoj su se bolje snašli košarkaši Denvera i uspeli su da upišu veliku pobedu.

Još jednu pobedu ostvario je Jokić, ali pred početak meča protiv Minesote. O čemu se zapravo radi?

Nikola je na susret Denver - Minesota došao u džemperu ispod kog je bila majica na kojoj je ispisana skrivena poruka za jednu poznatu američku firmu.

Svima je dobro poznata priča da je u trenutku kada je Jokić draftovan, umesto njegove fotografije išla reklama za burito koji pravi jedan američki lanac brze hrane. Sada se taj proizvod ponovo našao u prodaji i kompanija je krenula u reklamnu kampanju u kojoj se izvinjava srpskom centru zbog svega što se desilo na pomenutom NBA draftu.

Ipak, Jokić je imao spreman odgovor i na majici koju je nosio ispisano mu je bilo:

- I dalje neću da ga probam!

Dakle, Nikola je na gospodski, ali i brutalan način odgovorio Amerikancima, a ova fotografija obišla je planetu. Pogledajte i vi kako je izgledao stajling Nikole Jokića pred meč Denvera i Minesote:

