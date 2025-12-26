Slušaj vest

Nikola Jokić odigrao je brutalan meč i imao je nestvaran tripl-dabl (56 poena, 16 skokova i 15 asistencija) u pobedi Denver Nagetsa protiv Minesota Timbervulvsa (142:138, posle produžetka).

Srbin je dominirao na terenu, a posle istorijskog meča stao je pred kamere i otvorio dušu.

- U prvom poluvremenu smo imali prednosti od deset razlike, koju su oni uspeli da stignu i pogodili su neverovatan šut pred kraj duela koji nas je odveo u produžetak. U nastavku smo napravili seriju od 9:0, oni su se još jednom vratili u meč, ali smo mi pronašli način da dođemo do pobede - počeo je priču Jokić, pa se osvrnuo na stalne rotacije koje se dešavaju u timu Nagetsa zbog čestih povreda:

- Znamo da ako se neko povredi, što nikome ne želim naravo, drugi igrač mora da stane na njegovo mesto i da bude fokusiran. Igramo sa dosta energije, sa dosta oštrine, uspeli smo da dođemo do pobede.

Za kraj, odgovorio je i na pitanje kakav je osećaj kada se pobedi ovakva utakmica na Božić?

- Bila je luda utakmica, malo je kasno, ali je uvek lepo kada se završi sa pobedom - zaključio je Nikola Jokić.

