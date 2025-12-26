Slušaj vest

Golden Stejt Voriorsi savladali su ekipu Dalas Maveriksa rezultatom 126:116, a do trijumfa je Ratnike vodio Stef Kari koji je imao učinak od 23 poena, četiri asistencije i tri skoka.

Stef Kari na meču Golden Stejt - Dalas Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji kod Dalasa bio je Kuper Fleg sa 27 poena, šest skokova i pet asistencija, a pogledajte i detalje sa ovog meča:

