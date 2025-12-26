Voriorsi su stigli do trijumfa
STEF KARI VODIO RATNIKE DO POBEDE! Golden Stejt bolji od Dalas Maveriksa (VIDEO)
Golden Stejt Voriorsi savladali su ekipu Dalas Maveriksa rezultatom 126:116, a do trijumfa je Ratnike vodio Stef Kari koji je imao učinak od 23 poena, četiri asistencije i tri skoka.
Stef Kari na meču Golden Stejt - Dalas Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Najbolji kod Dalasa bio je Kuper Fleg sa 27 poena, šest skokova i pet asistencija, a pogledajte i detalje sa ovog meča:
