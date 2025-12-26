Slušaj vest

Nagetsi su posle dodatnih pet minuta pobedili Minesotu, a Nikola Jokić je u tom periodu dominirao sa 18 postignutih poena.

Pogodio je sva tri šuta iz igre, uključujući i dve trojke, dok je sa linije slobodnih bacanja bio uspešan u 10 od 11 pokušaja.

U poslednjem minutu je, pri rezultatu 126:126, izvodio slobodna bacanja, a Entoni Edvards, prva zvezda Timbervulvsa i najbolji igrač ovog tima na utakmici protiv Denvera, pokušao je na sraman način da ga dekocentriše.

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Amerikanac je prolazio pored Srbina koji se spremao za bacanja i odlučio je da ga uhvati za ruku.

Jokić je u neverici pokušao da prihvati ono što se desilo, a Edvards se pravio da ništa nije uradio.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Somborac je ostao miran, pogodio je oba slobodna bacanja, a uspešan je bio i u nastavku produžetka.

Da stvar po Edvardsa bude još gora, na 20 sekundi do kraja utakmice, dobio je drugu tehničku grešku, a samim tim i isključenje sa utakmice.

Denver je zabeležio 22. pobedu u sezoni.

