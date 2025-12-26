Pogledajte neke od fotografija Nikole Jokića sa utakmice koju su odigrali Denver Nagetsi i Minesota Timbervulvsi
Srbin vodio pravi rat na terenu: Pogledajte fotografije Nikole Jokića sa meča Denver - Minesota (GALERIJA)
Denver Nagetsi savladali su Minesotu Timbervulvs rezultatom 142:138 posle produžetka, a najbolji igrač ove utakmice bio je Nikola Jokić sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.
Pogledajte neke od fotografija Jokića sa meča protiv Minesote gde je vodio pravi rat sa rivalima na terenu:
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
