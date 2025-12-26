Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa meča u kom su Denver Nagetsi pobedili Minesota Timbervulvse
MVP
JEDAN JEDINI - NIKOLA JOKIĆ! POGLEDAJTE KAKO JE SRBIN PISAO ISTORIJU! Pogađao odakle je hteo, delio magične asistencije... Totalna dominacija Srbina! (VIDEO)
Slušaj vest
Nestvarnu utakmicu odigrali su Denver Nagetsi i Minesota Timbervulvsi i tim iz Kolorada je na krilima Nikole Jokića stigao do velike pobede (142:138, posle produžetka).
Jokić je upisao novi tripl-dabl i meč je završio sa čak 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, te je ispisao nove stranice istorije NBA lige.
Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Do tripl-dabla je Srbin došao već u trećoj četvrtini, a do kraja meča dodatno je pojačao brojke u svim kolonama, te će se o ovoj partiji pričati i u godinama koje dolaze.
Kako je Jokić stigao do tripl-dabla? Pogađao je odakle je hteo, delio je magične asistencije, kontrolisao reket... Ma, totalna dominacija srpskog centra!
Pogledajte i vi najbolje poteze Nikole Jokića sa meča Denvera i Minesote:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši