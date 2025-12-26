Slušaj vest

Lejkersi su u božićnoj utakmici kao domaćini izgubili rezultatom 119:96.

Luka Dončić je bio najefikasniji u svom timu, a uz 25 poena je imao sedam asistencija i pet skokova.

Bio je prilično razočaran trećim uzastopnim porazom.

- Svi moramo da damo veći doprinos i da pokažemo veću želju, počevši od mene. Nema šanse da ćemo igrati ovako u nastavku - rekao je Dončić posle utakmice.

Luka Dončić na meču Lejkersi - Hjuston Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jon Putman / AFP / Profimedia

Posle prve četvrtine Lejkersi su imali 12 poena zaostatka, a jedino u drugoj su bili bolji od rivala i to za dva poena.

Nastavak je doneo slabu igru i tek 43 postignuta poena.

- Ne znam šta mora da se promeni, ali nešto mora. Ovo izgleda užasno - surovo je iskren bio Dončić.

Los Anđeles Lejkersi su trenutno na četvrtom estu Zapadne konferencije sa 19 pobeda i 10 poraza.

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports