Denver Nagetsi i Minesota Timbervulvsi priredili su nam pravi spektakl.

Tim iz Kolorada na kraju je slavio sa 142:138 posle produžetka, a brutalan MVP meč odigrao je Nikola Jokić koji je utakmicu završio sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

Uz njega, istakao se i Džamal Marejsa 35 poena i deset asistencija, iako je zbog nekih grešaka koje je napravio Denver umalo ostao bez trijumfa. Posle meča, Marej je imao samo reči hvale za saigrače, a posebno je pohvalio Nikolu Jokića.

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Samo se držimo plana. Damo koš, odigramo odbranu. I upravo smo to uradili, nedovoljno se priča koliko je Jokić dobar u krucijalnim momentima utakmice. Svaka mu čast za sve što je uradio - istakao je Marej, pa se osvrnuo na duele sa Minesotom:

- Razlika je u pogođenim šutevima i skokovima. Skokovi su ključ. Izvršavamo plan i to je važno, ne zanima me što imamo 3-0 protiv njih, zaista.

Govorio je i o Timu Hardaveju.

- Zna kako da uvede igru u tempo koji njemu odgovara, a veoma je agresivan. Razume košarku, razume kako da šutne i teško ga je čuvati. On je pobednik. I to se vidi. Uvek ima istu agresivnost i energiju, pogodio ili promašio, sjajan je veteran za nas. Nekada je čak i glavni skorer.

Govorio je i o problemima koje je imao tokom meča.

- Iskreno, povredio sam se u prvoj četvrtini i nisam mogao mnogo da se krećem. Bolelo me je kada bih trčao i trudio sam se da šutem učinim sve što mogu - zaključio je Džamal Marej.

