Srpski košarkaš je ostvario brutalni tripl-dabl u dominantnoj utakmici, a Nagetsi su nakon drame i produžetka pobedili Minesotu.

Nikola Jokić je meč završio sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, a posebno je dobar bio u produžetku.

- Stalno donosi prave odluke. Sada je imao 56 poena, bilo je trenutaka kada je mogla da se ponovi utakmica sa Dalasom. Danas je doneo prave odluke i zbog svega toga on je najbolji na meču. Ponosan sam na njegovu igru, kako pristupa utakmici. On je najbolji košarkaš na svetu, to je činjenica. Važno je za sport, za trenera - rekao je Adelman i dodao:

- Odigrao je sjajno u produžetku, kada je delovalo da nam pobeda klizi iz ruku. Birao je prave šuteve, jednostavno je pravi igrač, sigurno među top pet, ovo nije plej-of, gde je drugačije. A kada se igra u regularnom delu, kada protiv jedne ekipe igramo pet ili manje puta. Ovo je sve neverovatno.

Zadovoljan je igrom svog tima.

- Pronašli smo neki zajednički jezik i sada odlično funkcionišemo. Prošlih godina smo imali problema da vidimo kako ćemo da igramo, ali sada smo dosta bolji. Neke stvari se rade dosta bolje, pre svega u taktičkom smislu. Minesota je jedna od najboljih ekipa u ligi, samo ako vidite šta radi Entoni Edvards, potom i Džulijus Rendl, koji je potcenjen košarkaš.

Mogao je Denver da obezbedi pobedu i nakoj četiri četvrtine. U poslednjem napadu je Entoni Edvards pogodio trojku za izjednačenje.

- Stvar je u tome, kada je primio loptu, mi smo hteli da mu što više otežamo šut. Kobi Brajant je imao neki takav šut, sada je to uradio i Edvards, dosta je teško bilo da se to brani. Da je zgazio liniju za tri poena, mogli smo da pravimo faul, ali šut je bio odličan, bilo nam je veoma teško da branimo. Ovaj šut je bio neverovatan, možda je trebalo malo drugačije da odreagujemo - zaključio je Adelman.

